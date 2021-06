Terremoto de magnitude 6,0 abala capital do Peru

Um forte terremoto de magnitude 6,0 atingiu Lima e outras áreas da costa central do Peru nesta terça-feira à noite, sem relatos imediatos de danos ou vítimas, disse o Centro de Sismologia Nacional peruano, que inicialmente relatou um abalo de magnitude 5,8.



O terremoto foi registrado às 21h54 do horário local (23h54 de Brasília), com epicentro 33 km a sudoeste de Mala, na área agrícola de Cañete, cerca de 100 km ao sul de Lima, segundo o Centro de Sismologia.



Muitos moradores de Lima saíram às ruas devido ao forte terremoto, observaram jornalistas da AFP, enquanto o serviço de Hidrografia informou não haver risco de tsunami.



"Foi muito forte, sacudiu toda a casa, tivemos que sair", disse à AFP Julia Lázaro Rodríguez, de 60 anos.



Na Costa Verde, na orla de Lima, algumas pedras caíram dos penhascos de 80 metros de altura, disse o Canal N de televisão.



"Foi muito forte, mas não aconteceu nada, estamos bem", afirmou à AFP o aposentado Julio López, do distrito de Surco, em Lima.



O Peru é sacudido todos os anos por pelo menos uma centena de terremotos perceptíveis para a população, pois está localizado no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, área de extensa atividade sísmica que se estende ao longo da costa oeste do continente americano.