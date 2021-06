Pauta especial de infográficos Mudanças Climáticas

PAUTA ESPECIAL MUDANÇAS CLIMÁTICAS



O esboço de um relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) da ONU apresenta uma fotografia pouco animadora dos próximos anos, que inclui falta d'água, fome, doenças, extinção de espécies, êxodos e cidades submersas pela elevação do nível dos oceanos.



O relatório, ao qual a AFP teve acesso exclusivo, diz que um aumento da temperatura superior a 1,5 ºC já poderia provocar "progressivamente consequências graves durante séculos e irreversíveis em alguns casos".



As crianças que nascerem hoje sentirão fortemente esse impacto negativo antes de completarem 30 anos, segundo o informe.



O estudo de 4.000 páginas traça um panorama detalhado de como as mudanças climáticas devastam nosso planeta e será publicado em fevereiro de 2022.



Seu objetivo é informar os tomadores de decisões ao redor do mundo para evitar que as piores hipóteses se cumpram e alertar para a necessidade de se agir agora.



A AFP reuniu as informações essenciais deste amplo relatório exclusivo em um dossiê multimídia.



Infográficos disponíveis:



- Mapa com o risco mundial de seca, de acordo com o relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC). (135X76 mm)



- Os níveis de risco da sensibilidade ao impacto das mudanças climáticas na saúde, segundo o relatório de referência dos Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC). (135x142 mm)



- Seleção de áreas expostas às inundações que se prevê que aconteçam pelo menos uma vez por ano até 2050, assumindo que as emissões globais sejam reduzidas de acordo com os objetivos fixados pelo Acordo de Paris sobre o Clima. (180x164 mm)



- Destaques do relatório sobre os efeitos em humanos do aquecimento do planeta do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC). (180x181 mm)



- Destaques do relatório sobre os efeitos na natureza do aquecimento do planeta do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC). (180x181 mm)



