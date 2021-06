Pauta especial de Videográficos Mudanças Climáticas

O esboço de um relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climásticas (IPCC) da ONU apresenta uma fotografia pouco animadora dos próximos anos, que inclui falta d'água, fome, doenças, extinção de espécies, êxodos e cidades submersas pela elevação do nível dos oceanos.



A AFP teve acesso exclusivo ao relatório e reuniu as informações essenciais em um dossiê multimídia.



A importância das plataformas de gelo



Plataformas de gelo são extensões flutuantes permanentes de uma placa de gelo conectada a uma massa de Terra. A maioria flutua na costa da Antártica, mas também podem ser encontradas na Groenlândia, no Candá e em partes da Rússia.



O derretimento das calotas polares



A temperatura do Ártico aumenta duas vezes mais rápido que o resto do planeta e as geleiras da Groenlândia recuam de forma especialmente rápida.



Maria Cecilia REZENDE



