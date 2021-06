Pauta especial sobre o esboço de um relatório da ONU sobre as mudanças climáticas

O esboço de um relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) da ONU apresenta uma fotografia pouco animadora dos próximos anos, que inclui falta d'água, fome, doenças, extinção de espécies, êxodos e cidades submersas pela elevação do nível dos oceanos.



O relatório, ao qual a AFP teve acesso exclusivo, diz que um aumento da temperatura superior a 1,5 ºC já poderia provocar "progressivamente consequências graves durante séculos e irreversíveis em alguns casos".



As crianças que nascerem hoje sentirão fortemente esse impacto negativo antes de completarem 30 anos, segundo o informe.



O estudo de 4.000 páginas traça um panorama detalhado de como as mudanças climáticas devastam nosso planeta e será publicado em fevereiro de 2022.



Seu objetivo é informar os tomadores de decisões ao redor do mundo para evitar que as piores hipóteses se cumpram e alertar para a necessidade de se agir agora.



A AFP reuniu as informações essenciais deste amplo relatório exclusivo em um dossiê multimídia. Confira as notas previstas:



IPCC alerta para impactos climáticos destrutivos antes do estimado



As mudanças climáticas irão fundamentalmente remodelar a vida na Terra nas próximas décadas mesmo se a humanidade conseguir conter as emissões de gases estufa que esquentam o planeta, segundo o esboço de um relatório histórico do painel de climatologistas da ONU, do qual a AFP obteve uma cópia.



Fome, seca, doenças: IPCC expõe ameaças climáticas à saúde humana



Fome, seca e doenças afetarão dezenas de milhões de pessoas a mais em questão de décadas, de acordo com um esboço de avaliação da ONU que expõe as terríveis consequências para a saúde humana de um planeta em aquecimento.



Na 'linha de frente' climática, cidades costeiras enfrentam sua mortalidade



Por milhares de anos, os povos construíram suas grandes metrópoles ao longo do contorno das costas, em estuários e deltas, confiantes no inofensivo vai-e-vem das marés.



Depois da covid, ondas de calor podem ser o próximo grande assassino?



Um calor abrasador, implacável castiga grandes regiões da Terra, matando milhões que não têm como escapar. As sombras não têm serventia e os corpos hídricos superficiais são mais quentes do que o sangue que corre nas veias.



Esboço de relatório do IPCC enumera impactos econômicos das mudanças climáticas



As mudanças climáticas já estão afetando a economia e, segundo as previsões, o pior está por vir em meados do século, mesmo que a humanidade consiga reduzir as emissões de gases do efeito estufa, de acordo com o esboço de um relatório do Painel Intergovernamental das Mudanças Climáticas (IPCC), ao qual a AFP teve acesso exclusivo.



IPCC lista os impactos das mudanças climáticas para as pessoas



Um esboço de relatório do Painel Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas (IPCC), órgão de aconselhamento da ONU sobre clima, oferece a visão mais aprofundada até o momento de como o planeta em aquecimento afetará a saúde, riqueza e o bem-estar da humanidade.



Impactos climáticos na natureza incluem risco de Amazônia virar savana, diz IPCC



As ameaças das mudanças climáticas para a vida na Terra são sistêmicas, interconectadas e numa escala sem precedentes na história da humanidade, alertam especialistas do clima da Organização das Nações Unidas (ONU) no esboço de um relatório obtido com exclusividade pela AFP.



