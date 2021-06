Um aquecimento superior e duradouro de +1,5 ºC, limite definido pelo Acordo de Paris, terá "impactos irreversíveis" para a humanidade e os ecossistemas, segundo um relatório preliminar da ONU ao qual à AFP teve acesso com exclusividade.



O documento do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) da ONU alerta para as consequências dramáticas que a humanidade enfrentará se não forem reduzidas rapidamente as emissões de gases do efeito estufa.



"A vida na Terra pode superar uma mudança climática de envergadura evoluindo para novas espécies e criando novos ecossistemas", destaca o resumo técnico do relatório preliminar, de 137 páginas. "Mas a humanidade, não."