Outras 420 milhões de pessoas sofrerão com ondas de calor extremas se o aquecimento global ultrapassar 2 °C, em comparação com um aumento de 1,5 °C, de acordo com um resumo do relatório da ONU obtido com exclusividade pela AFP.



O relatório afirma ainda que a fome pode afetar até 80 milhões de pessoas a mais em 2050 do que atualmente se as emissões de gases de efeito estufa não forem reduzidas rapidamente.



"O pior ainda está por vir e afetará a vida de nossos filhos e netos muito mais do que a nossa", diz um resumo do relatório de 4.000 páginas.



O Acordo de Paris planeja limitar o aquecimento a menos de +2 °C e, se possível, a +1,5 °C, mas o mundo está longe de atingir essa meta.