O índice Nasdaq fechou nesta terça-feira com um novo recorde, após abrir no vermelho, subindo 0,79%, a 14.253,27 pontos.



O S&P; 500 fechou em alta de 0,51%, a 4.246,44 unidades, também perto do recorde. O Dow Jones teve alta de 0,20%, a 33.945,58 pontos.



Após um começo de dia fraco, os índices ganharam força após a audiência do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, no Congresso sobre a resposta do banco à pandemia. "Não alimentou preocupações sobre uma alta dos juros", resumiu Patrick O'Hare, do Briefing.com.



