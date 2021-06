O barril do Brent do Mar do Norte superou 75 dólares pela primeira vez desde abril de 2019 e caiu em seguida, em meio às incertezas envolvendo as negociações sobre o acordo nuclear com o Irã.



O Brent para entrega em agosto chegou a 75,3 dólares, máxima em dois anos, caindo em seguida a 74,81 dólares, fechando em baixa de 0,12%. Em Nova York, o WTI para julho cedeu 0,81%, a 73,06 dólares.