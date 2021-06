Governo de Biden fortalece combate ao tráfico de armas nos EUA

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira (22) a criação de cinco unidades para combater o tráfico de armas, às vésperas de um anúncio do presidente Joe Biden relacionado à criminalidade no país.



Essas unidades anunciadas pelo Departamento de Justiça começarão a operar nos próximos 30 dias em Nova York, Chicago, Los Angeles, São Francisco e Washington, cidades que registram um número crescente de homicídios no último ano.



Essas equipes formadas por promotores federais, policiais especializados e figuras locais "irão investigar e desmantelar as redes que entregam armas às nossas comunidades com consequências trágicas", declarou o procurador-geral, Merrick Garland, em um comunicado.



Garland estará na Casa Branca nesta quarta-feira, onde Biden detalhará seu plano contra o crime e tentará desmentir as acusações da oposição republicana de que não vem combatendo com pulso firme a violência no país.



Após anos de declínio, os assassinatos aumentaram quase 25% em todas as cidades americanas no ano passado. Os número continuam altos neste ano.



"A violência armada é o motor" desse aumento e "o presidente pode ajudar a reduzi-la ao adotar medidas regulatórias sobre as armas", afirmou a repórteres a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki.



"Mesmo que o Congresso não se mova agora, [Biden] pode usar sua plataforma presidencial e outras alavancas", disse Psaki, aludindo ao bloqueio dos senadores republicanos de um projeto de lei sobre a compra e venda de armas.