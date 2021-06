Alunos sequestrados na Nigéria escapam de seus captores

Quinze reféns, incluindo doze estudantes, escaparam de seus sequestradores semanas depois de terem sido levados com outras mais de 130 crianças e professores de uma escola no centro da Nigéria, afirmou o diretor desse centro de ensino nesta terça-feira (22) à AFP.



No dia 30 de maio, cerca de 200 homens armados chegaram de motocicleta à cidade de Tegina, no estado de Níger, e sequestraram 136 alunos e vários professores da escola privada muçulmana Salihu Tanko, informaram as autoridades na época.



Na noite de domingo, 15 dos reféns conseguiram escapar dos seus sequestradores enquanto esses dormiam.



"Posso confirmar que 15 reféns escaparam (...) Eles deixaram a casa onde estavam presos. Os guardas se esqueceram de trancar a porta", informou Abubakar Alhassan, o diretor da escola.



Entre os que conseguiram fugir estão três professores e doze alunos, incluindo uma menina de sete anos, informou.



Os sequestradores tinham separado este grupo do resto dos reféns, que permanecem presos.



Durante seu cativeiro, "os reféns foram espancados e insultados", disse Alhassan.



Na segunda-feira, o governador do estado do Níger se reuniu com os pais dos alunos sequestrados e prometeu que as autoridades os resgatariam.



Este é o mais recente de uma série de sequestros de crianças em idade escolar e estudantes nos últimos meses no centro e noroeste da Nigéria, nos quais grupos armados aterrorizam a população, saqueiam aldeias, roubam gado e realizam sequestros em massa para cobrar resgates e então liberá-los.



Desde dezembro de 2020, quase 900 crianças e adolescentes foram sequestrados de escolas e universidades nigerianas.



O país mais populoso da África enfrenta outros desafios de segurança, como uma insurgência jihadista no nordeste que já matou mais de 40.000 pessoas desde 2009.