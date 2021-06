Madame Tussauds abrirá em Dubai 1º museu de cera no mundo árabe

O famoso museu de cera de Londres Madame Tussauds vai inaugurar sua primeira exposição no mundo árabe este ano, em Dubai - anunciou nesta terça-feira (22) a Merlin Entertainments, empresa que administra suas atividades.



Há quase dois séculos, suas 250 estátuas de cera de celebridades atraem todo o ano milhões de visitantes no Reino Unido, mas também nos outros centros abertos nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia.



"Hoje, a Merlin Entertainments Ltd (...) anunciou oficialmente a abertura da célebre atração de cera, Madame Tussauds, em Dubai", informou a empresa em um comunicado, acrescentando que "deve abrir suas portas ao longo do ano".



A filial de Dubai contará com 60 estátuas de "estrelas mundiais", entre elas 16 do Oriente Médio, como as cantoras pop libanesas Nancy Ajram e Maya Diab.



Dotado de um pouco de petróleo e um dos sete membros da federação dos Emirados Árabes Unidos, Dubai tem a economia mais diversificada do Golfo, ao apostar especialmente no turismo e na indústria de lazer e entretenimento.



Dubai foi um dos primeiros destinos turísticos a abrir suas portas aos visitantes internacionais, em julho de 2020, em meio à pandemia de covid-19 que paralisou este setor no mundo inteiro.



