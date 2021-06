Audi fabricará apenas carros elétricos a partir de 2033

A fabricante automobilística alemã Audi produzirá apenas veículos elétricos a partir de 2033, anunciou a empresa nesta terça-feira (22).



A Audi deixará de lançar novos modelos com motores de combustão em 2026 e paralisará completamente a produção desses veículos em 2033, segundo seu presidente, Markus Duesmann.



A única exceção possível é a China, onde a Audi está fazendo parcerias com fabricantes locais, mas a produção de carros movidos a gasolina e diesel será interrompida em outras regiões.



A Audi está sendo "estrategicamente reorientada" para atingir a neutralidade de CO2 "o mais tardar em 2050", anunciou.



Ao mesmo tempo, Duesmann disse que "o último motor de combustão da Audi será o melhor já construído".



Esta mudança acelerada para carros elétricos, sob pressão de regras europeias antipoluição cada vez mais rigorosas, é parte da transição do grupo Volkswagen, cujas principais marcas oferecerão cada vez mais modelos movidos a bateria para alcançar a rival Tesla.



O grupo planeja investir EUR 46 bilhões (US $ 54 bilhões) ao longo de cinco anos nessa mudança.