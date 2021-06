Dow Jones se recupera em Wall Street após sua pior semana desde outubro

O Dow Jones se recuperou nesta segunda-feira (21) depois de sua pior queda semanal desde outubro em um mercado que continua digerindo a revisão em alta das previsões da inflação do Federal Reserve (Fed, banco central americano) na semana passada.



O Dow Jones subiu 1,76% a 33.876,97 pontos, enquanto o S&P; 500 subiu 1,40% a 4.224,79 unidades e o tecnológico Nasdaq 0,79% a 14.141,48.



Para Maris Ogg, da Tower Bridge Advisors, "o mercado se reequilibra após a correção (para baixo) importante demais na semana passada".



A semana em Wall Street estará marcada pela publicação dos resultados dos últimos testes de resistência bancária por parte do Fed na quinta-feira e o indicador PCE de receitas e despesas domésticas em maio na sexta.



Nesta terça, o presidente do banco central, Jerome Powell, terá uma audiência no Congresso sobre a resposta à pandemia.