Itália suspenderá obrigatoriedade das máscaras ao ar livre em 28 de junho

A Itália, um dos países europeus mais afetados pela pandemia de covid-19, porá fim à obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre a partir de 28 de junho, anunciou nesta segunda-feira (21) o ministro da Saúde.



"A partir de 28 de junho, poremos fim à obrigação do uso da máscara ao ar livre", anunciou Roberto Speranza em sua conta no Facebook, destacando que a decisão seria aplicada em regiões classificadas como "zona branca", onde a circulação do vírus é baixa. Atualmente, a medida vigorará em toda a Itália exceto no Vale de Aosta (norte).



O anúncio é feito após um parecer favorável do Comitê Técnico-Científico que assessora o governo sobre a pandemia.



Esta equipe considerou que a máscara já não devia ser obrigatória nas zonas brancas, mas que a população devia ter sempre uma à mão em caso de situações de grande concentração de pessoas.



As previsões dos especialistas sugerem que em 28 de junho todas as regiões da Itália serão zona branca. Nesta segunda-feira, a Itália registrou 21 mortes e 495 casos de covid-19 nas últimas 24 horas.



Algumas regiões não registraram mortes.



Desde o início da pandemia, a Itália, com 60 milhões de habitantes, registrou 127.291 mortes e 4,25 milhões de infecções.



No momento, 30% da população com mais de 12 anos está vacinada, ou seja, cerca de 16 milhões de pessoas.