Seis soldados franceses e 4 civis feridos em ataque com carro bomba no Mali

Um carro-bomba atacou um veículo da operação militar Barkhane no centro de Mali nesta segunda-feira (21), ferindo seis soldados dessa força francesa de combate ao extremismo e quatro civis, incluindo uma criança, informou o Estado Maior francês.



"No início da manhã, um carro suicida atacou um veículo da força Barkhane que estava em missão de reconhecimento para garantir a segurança dos arredores da base operacional de destacamento avançado de Gossi", detalhou o Estado-Maior em um e-mail enviado à imprensa, confirmando as informações das autoridades locais.



"Seis militares franceses e quatro civis do Mali, incluindo uma criança, ficaram feridos" quando o carro cheio de explosivos foi detonado perto de um veículo blindado francês, explicou o Estado-Maior.



Segundo a fonte, o prognóstico dos feridos, que foram levados para hospitais militares em Gao (mais ao norte) e Gossi, não é grave.



O centro do Mali tem sido um dos focos de violência que têm se propagado nesta parte do Sahel há anos. Tudo começou no norte do Mali em 2012, com as rebeliões independentistas e extremistas, mas se espalhou para os vizinhos Burkina Faso e Níger.



A França se prepara para iniciar sua retirada progressiva do Sahel. A força Barkhane (atualmente com 5.100 militares) vai deixar de existir, e será substituída por um dispositivo voltado para a luta contra o terrorismo e o acompanhamento dos exércitos locais em combate, por meio do grupo de forças especiais europeias Takuba.