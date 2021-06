Spielberg assina contrato para produção de filmes para a Netflix

O cineasta americano Steven Spielberg produzirá anualmente diversos filmes para a Netflix, anunciou a empresa nesta segunda-feira (21), em um acordo que mostra como Hollywood se voltou totalmente para as plataformas de streaming.



A aliança com Spielberg é um grande passo para a Netflix, em um momento em que a competição com rivais como Disney + e HBO Max está cada vez mais acirrada.



O acordo foi anunciado após relatos de que Spielberg seria altamente cético em relação aos filmes na web e até teria tentado impedir os filmes da Netflix de competir no Oscar, o que o próprio Spielberg negou.



Em uma declaração conjunta sobre o acordo com a Netflix, o diretor de "Tubarão" e "Lista de Schindler" descreveu "esta nova via para nossos filmes" como uma "oportunidade incrível de contar novas histórias juntos e alcançar o público de outra maneira."



Spielberg também elogiou seu relacionamento próximo com o copresidente da Netflix, Ted Sarandos, um homem fora da indústria que se tornou um dos principais e mais poderosos empresários de Hollywood.



"Estamos honrados e entusiasmados por fazer parte deste capítulo na história do cinema de Steven", disse Sarandos.



A Amblin Partners, empresa de Spielberg, continuará a produzir para a Universal, já que sua próxima versão de "West Side Story" será lançada pela 20th Century, de propriedade da Disney.



O anúncio desta segunda-feira não especifica se Spielberg, que produziu mais filmes nos últimos anos do que dirigiu, dirigirá algum dos filmes da Netflix.



O acordo é firmado em um momento no qual a indústria muda o modelo de longa-metragem para cinemas para produções lançadas em plataformas on-line simultaneamente e até antes do que na tela grande. Algumas vezes, os filmes nem chegam aos cinemas.



A mudança também foi acelerada pela pandemia de covid-19.



Outra produção de Spielberg, "Os 7 de Chicago", estava programada para ser lançada pela Paramount no ano passado nos cinemas, mas acabou na Netflix quando milhares de cinemas foram fechados.



O acordo também não especifica se os filmes de Spielberg para a Netflix estrearão primeiro na tela grande.



Outros diretores celebrados recentemente assinaram acordos com a Netflix, incluindo Martin Scorsese ("O Irlandês"), Spike Lee ("Irmãos de Armas") e David Fincher ("Mank").



