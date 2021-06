Divulgada suposta foto da princesa Latifa de Dubai no exterior

Uma foto em que a princesa Latifa supostamente estaria no aeroporto de Barajas, em Madri, na Espanha, foi publicada nesta segunda-feira (21) em uma conta do Instagram, meses após a ONU pedir provas de que a filha do soberano de Dubai ainda estava viva.



Depois que a mídia britânica divulgou vídeos em que a princesa afirmava ser "refém" e temer por sua vida, a ONU exigiu dos Emirados Árabes Unidos, em fevereiro, uma prova da vida da princesa. O pedido, porém, foi retirado no final de maio.



A mulher de 35 anos, filha de Mohamed bin Rashed al Maktoum, líder de Dubai e primeiro-ministro dos Emirados, tentou escapar de barco dessa cidade-estado do Golfo em 2018, sem sucesso. Desde então, ela não foi mais vista em público.



A AFP não conseguiu verificar a autenticidade ou a data em que foi tirada a foto publicada nesta segunda em uma página chamada "shinnybryn" na rede social.



Nela, aparecem duas mulheres com máscaras perto de uma pista de pouso.



"Lindas férias na Europa com Latifa. Adoramos explorar!", comentou o autor da publicação, que se chamaria Sioned Taylor, segundo a imprensa britânica, acrescentando que se encontravam no aeroporto de Barajas, em Madri.



Ao ser contatado pela AFP, o emirado de Dubai não quis comentar o assunto.