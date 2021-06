Quatro feridos em tiroteio em Berlim

Três homens de nacionalidade ou origem sérvia, e uma mulher, ficaram feridos no domingo à noite em um bar em Berlim, anunciou nesta segunda-feira (21) a polícia, que informa "vários tiros".



As quatro pessoas estavam em frente ao bar às 23h00 (hora local) no bairro popular de Wedding, no norte de Berlim, quando foram baleadas a partir de um carro que passava pelo estabelecimento, segundo fontes da investigação citadas pelo jornal local Tagesspiegel. O carro disparou cerca de vinte vezes.



Nenhuma das pessoas feridas corre perigo, informaram a polícia e o Ministério Público. Até o momento, não houve nenhuma prisão.



Os ajustes de contas entre várias gangues vinculadas ao tráfico de drogas ou à prostituição se multiplicaram nesses últimos anos na capital alemã, especialmente entre famílias rivais naturais do Líbano.