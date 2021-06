Descartando uma reunião com o presidente dos EUA, Joe Biden, o futuro presidente do Irã, Ebrahim Raisi, disse nesta segunda-feira (21) que não permitirá "negociações pelo mero prazer de negociar", em referência ao programa nuclear do país.



Na sexta-feira (18), Raisi obteve em torno de 62% dos votos, em uma eleição marcada pela abstenção recorde para uma disputa presidencial. Ele assume o cargo em agosto.



Em sua primeira entrevista coletiva após a vitória, ele saudou, no entanto, a "presença em massa" da população iraniana nos postos eleitorais, "apesar da guerra psicológica travada pelos inimigos do Irã".