O governo da Espanha indultará nesta terça-feira (22) nove líderes separatistas catalães detidos pela tentativa de secessão em 2017 - anunciou o presidente do Executivo, Pedro Sánchez, em um ato em Barcelona (nordeste) nesta segunda (21).



"Amanhã (terça), pensando no espírito constitucional de concórdia, proporei ao conselho de ministros conceder o indulto aos nove condenados", que receberam penas de entre nove e 13 anos de prisão em outubro de 2019, disse Sánchez no Teatro do Liceu de Barcelona.