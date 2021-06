Chanceler israelense vai aos Emirados, em 1ª visita oficial

O ministro israelense das Relações Exteriores, Yair Lapid, irá aos Emirados Árabes Unidos no final de junho, a primeira visita oficial de um ministro deste país à monarquia do Golfo - informou a Chancelaria, nesta segunda-feira (21).



Lapid "fará uma visita de dois dias aos Emirados Árabes Unidos na próxima semana (29 a 30 de junho) como convidado do ministro das Relações Exteriores dos Emirados", afirmou o Ministério israelense em um comunicado.



A Chancelaria israelense classificou a viagem como "histórica". É a primeira desse tipo para estes dois países, que normalizaram suas relações em setembro passado.



"As relações entre Israel e os Emirados Árabes Unidos são importante. Os cidadãos de ambos os países, mas também do Oriente Médio como um todo, vão apreciar seus frutos", acrescentou a nota.



Em outubro de 2018, o então ministro israelense da Cultura e Esportes de Israel, Miri Regev, acompanhou a seleção nacional de judô para uma competição nos Emirados, mas não foi uma visita oficial.



O ministro israelense das Comunicações também participou, em outubro de 2018, de uma conferência internacional de telecomunicações em Dubai.



Em março deste ano, aquela que seria a primeira visita oficial aos Emirados de um primeiro-ministro israelense, ainda Benjamin Netanyahu, foi cancelada, devido a uma "controvérsia" com a Jordânia.



Desde a normalização das relações em setembro de 2020, impulsionada pelo então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, os dois países estabeleceram conexões aéreas diretas, nomearam embaixadores e aumentaram as visitas de delegações comerciais.



Nesta segunda-feira, a i24News anunciou uma série de acordos com os Emirados, incluindo a abertura de uma redação permanente em Dubai, a primeira de um veículo de imprensa com sede em Israel.



Os palestinos consideraram os acordos de normalização uma "traição". Até então, a resolução do conflito israelense-palestino era vista como condição prévia para que isso acontecesse.