Corpo de soldado da extrema direita fugitivo é encontrado na Bélgica

Um corpo encontrado neste domingo (20) no leste da Bélgica pertence ao soldado de extrema direita Jürgen Conings, procurado desde 17 de maio, informaram neste domingo (20) a ministra e o chefe da Defesa em um comunicado.



"A descoberta do corpo sem vida encerra cinco semanas de insegurança e de ameaça", diz o comunicado conjunto da ministra Ludivine Dedonder e de Michel Hofman.



Segundo as primeiras conclusões, a causa da morte é provavelmente um suicídio por arma de fogo, o que terá que ser confirmado por um especialista forense, segundo um comunicado anterior do Ministério Público, que apontou a possibilidade de o corpo pertencer a Conings.



O homem de 46 anos, considerado perigoso, estava sendo procurado pela agência belga de avaliação de ameaça terrorista e era suspeito de querer atacar o Estado e um virologista famoso.



Conings tinha acesso a armas e munições em seu quartel.