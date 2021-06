Chefe da junta militar de Mianmar chega a Moscou para conferência sobre segurança

O chefe da junta militar de Mianmar chegou a Moscou no domingo (20) para participar de uma conferência de segurança, informou a mídia estatal, sua segunda viagem internacional desde que assumiu o poder após um golpe militar.



Mianmar vive um caos desde que um golpe militar tirou do poder a líder civil Aung San Suu Kyi e seu partido, a Liga Nacional para a Democracia (NLD), em fevereiro.



O líder do conselho, Min Aung Hlaing, deixou a capital, Naipyidaw, neste domingo, em voo especial para Moscou, que sediará uma conferência internacional sobre segurança, informou a emissora estatal MRTV.



O chefe militar foi convidado pelo "ministro da defesa russo", disse a mídia, sem especificar por quanto tempo ele permanecerá na Rússia, um país aliado e um importante fornecedor de armas para o exército birmanês.



A embaixada russa na Mianmar confirmou posteriormente a chegada do líder a Moscou, segundo a agência estatal russa RIA Novosti.



A primeira viagem de Min Aung Hlaing desde que assumiu o poder ocorreu em abril, quando ele participou de uma cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) em Jacarta, que tratou da crise na Mianmar.



A repressão contra os manifestantes desde o golpe causou pelo menos 870 mortes, segundo a ONG Associação de Assistência a Presos Políticos (AAPP).



ALLY FINANCIAL