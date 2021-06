Nove crianças e um adulto morrem em acidente de trânsito nos EUA

Nove crianças e um adulto morreram em um grande acidente com vários veículos em uma rodovia do Alabama, quando fortes tempestades atingiram o sul dos Estados Unidos, confirmou um legista do condado neste domingo (20).



O acidente de sábado em uma rodovia interestadual perto da cidade de Greenville envolveu pelo menos 15 veículos e pode ter sido causado por fortes chuvas, que obrigaram os motoristas a dirigir sob a estrada coberta de água, disse o legista do condado. Mordomo, Wayne Garlock, à AFP.



Entre os mortos estavam um pai e uma filha a bordo de uma SUV e oito passageiros de uma van que transportava crianças de um abrigo para meninas administrado pelo condado, informou a mídia local.



"Este foi provavelmente o acidente mais horrível da história do condado de Butler", disse o xerife Danny Bond no site al.com.



Ele afirmou que ao menos dois dos veículos envolvidos eram caminhões de 18 rodas, e que outras quatro ou cinco pessoas sofreram lesões.



O tráfego na direção norte e sul na movimentada rodovia 65 ficou parado por horas, mas foi retomado neste domingo, segundo a polícia do Alabama.



"Nossos corações estão tristes hoje. Nosso abrigo sofreu uma grande perda (...). Por favor, enviem suas orações", tuitou o abrigo das meninas, o Tallapoosa County Girls Ranch.