Presidente afegão Ashraf Ghani visitará a Casa Branca em 25 de junho

O presidente afegão Ashraf Ghani e o principal negociador do governo nas negociações com os talibãs, Abdullah Abdullah, visitarão a Casa Branca em 25 de junho, anunciou neste domingo (20) a porta-voz de Joe Biden, Jen Psaki.



"A visita do presidente Ghani e do Dr. Abdullah destacará a parceria duradoura entre Estados Unidos e Afeganistão, enquanto a retirada militar continua", disse Psaki em um comunicado.



Os Estados Unidos planejam retirar todas as suas forças do Afeganistão até 11 de setembro de 2021. Esses ataques levaram Washington a derrubar o regime do Talibã, lar dos extremistas do Al-Qaeda que realizaram os ataques nos Estados Unidos.



Desde o anúncio, as operações de retirada se aceleraram e já foram concluídas em mais de 50%.



Mas ainda existem pontos de tensão, especialmente em relação ao destino de cerca de 18.000 afegãos que trabalharam com as forças americanas, alguns como intérpretes, que esperam obter vistos de imigração para os Estados Unidos por medo de retaliação se o Talibã voltar ao poder.



O governo Biden não considera necessário evacuar esse pessoal neste momento, e promove a concessão de vistos especiais, embora o Pentágono tenha indicado há várias semanas que está se preparando para uma evacuação em massa.