O presidente afegão Ashraf Ghani e Abdullah Abdullah, o principal negociador do governo nas negociações com os talibãs, visitarão a Casa Branca em 25 de junho, anunciou neste domingo (20) a porta-voz de Joe Biden, Jen Psaki.



"A visita do presidente Ghani e do Dr. Abdullah destacará a parceria duradoura entre Estados Unidos e Afeganistão, enquanto a retirada militar continua", disse Psaki em um comunicado.



Os Estados Unidos planejam retirar todas as suas forças do Afeganistão até 11 de setembro de 2021.