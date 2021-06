Homem morre atropelado em parada do orgulho LGBTQ nos EUA

Um homem morreu e outro ficou ferido no que autoridades classificaram neste domingo como "um acidente trágico" durante uma parada do Orgulho Gay na Flórida, depois que o motorista de uma van acelerou sem querer e atropelou pedestres.



O incidente ocorreu ontem, no começo da Parada e Festival do Orgulho de Wilton Manors Stonewall, celebração LGBTQ que aconteceu em uma cidade próxima a Fort Lauderdale. Em um primeiro momento, temeu-se que o atropelamento tivesse sido intencional.



A polícia de Fort Lauderdale anunciou hoje que o motorista, 77, participou das festividades e foi selecionado para dirigir o veículo principal devido a "doenças que o impediram de andar por um tempo". Sua van havia começado a avançar, antecipando o início do desfile, quando "acelerou inesperadamente, atingindo dois pedestres", antes de se chocar com a cerca de um estabelecimento próximo, segundo o comunicado policial.



Os três envolvidos no acidente eram membros do Coro de Homens Gay de Fort Lauderdale, informou a polícia, acrescentando que o motorista colaborou com as autoridades. Os dois feridos foram levados para um centro médico e um deles morreu, segundo o comunicado.



"Sabemos hoje que o ocorrido foi um acidente tragico", afirmou o Departamento de Polícia de Walton Manors, em declaração separada.



O presidente do coro, Justin Knight, classificou o ocorrido como um "acidente infeliz". "Nossos pensamentos e orações estão com os afetados pelo acidente infeliz que aconteceu quando começava o Desfile do Orgulho de Stonewall", declarou ontem.



O prefeito de Fort Lauderdale, Dean Trantalis, explicou hoje que temeu que o incidente pudesse ter sido intencional, com base no que viu "a alguns metros de distância".