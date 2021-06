Talibãs dizem que governo islâmico é o caminho da paz no Afeganistão

Os talibãs disseram, neste domingo (20), que continuam comprometidos com as negociações de paz, mas insistiram que um "autêntico governo islâmico" no Afeganisão é a única forma de encerrar a guerra e garantir os direitos, inclusive para as mulheres.



Um dos responsáveis talibãs nas negociações interafegãs de Doha, o mullah Abdul Ghani Baradar, afirmou em um comunicado que "um autêntico governo islâmico é a melhor solução e a demanda de todos os afegãos".



"Nossa participação nas negociações comprova que acreditamos na resolução dos problemas pelo entendimento mútuo", insistiu, e pediu "à comunidade internacional que deixe os afegãos decidirem seu destino e o de seu país".



Chefe adjunto de assuntos políticos, o mullah afirma que os talibãs "preservarão os direitos de todos os cidadãos desse país, homens e mulheres, devido aos preceitos do Islã e das tradições da sociedade afegã".



As negociações sobre um possível acordo de compartilhamento de poder entre os talibãs e o governo afegão, que começaram em setembro em Doha, estão atualmente estagnadas e a violência aumentou em todo o país desde maio, quando o exército americano começou sua retirada final.



<