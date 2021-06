Base de soldados americanos no Iraque é atacada com foguete

Uma base aérea do oeste desértico do Iraque que abriga soldados americanos foi atacada com um foguete, disse à AFP uma fonte de segurança, um tipo de ataque que Washington costuma atribuir aos aliados do Irã.



"Um foguete foi disparado contra a base aérea de Ain al Asad", disse esta fonte, dois dias depois da eleição do ultraconservador Ebrahim Raisi no Irã.



Sua vitória foi classificada como "o fracasso dos peões americanos" pelos grupos pró-iranianos no Iraque, que buscam a expulsão dos 2.500 soldados norte-americanos restantes, em meio à coalizão anti-extremista.



Um total de 43 ataques tiveram como alvo interesses dos Estados Unidos desde o início do ano no Iraque, como sua embaixada em Bagdá ou bases que abrigam soldados ou subcontratados desse país, inclusive da coalizão, entre outros.



Esses ataques, realizados durante muito tempo com foguetes e bombas na beira das estradas, se intensificaram. Desde meados de abril, foram lançadas quatro ações de drones com bombas, semelhantes às lançadas pelos rebeldes iemenitas pró-Irã contra a Arábia Saudita.