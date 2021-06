Papa Francisco lamenta deslocamentos e fome de milhares de birmaneses

O papa Francisco lamentou, neste domingo (20), o fato de que "milhares de pessoas estão deslocadas" e ameaçadas pela fome, após o golpe de Estado militar em Mianmar.



"Uno minha voz à dos bispos de Mianmar, que na semana passada chamaram a atenção do mundo todo para a trágica experiência de milhares de pessoas deslocadas nesse país e que morrem de fome", declarou o pontífice, no fim da oração dominical do Angelus.



"Suplicamos, dizem eles, com toda a gentileza possível, que os corredores humanitários sejam permitidos e que as igrejas, pagodas, monastérios, mesquitas, templos, assim como as escolas e hospitais, sejam respeitados como lugares neutros de refúgio", acrescentou Francisco, citando os bispos birmaneses.



O país está imerso no caos desde o golpe de Estado que derrubou a líder civil Aung San Suu Kyi e a repressão lleva do exército birmês contra os manifestantes que exigem o retorno da democracia.