EUA dizem que Irã não teve um processo eleitoral 'livre e limpo'

Os Estados Unidos lamentaram neste sábado que os iranianos não tenham podido participar de "um processo eleitoral livre e limpo" nas eleições presidenciais.



Na primeira reação de Washington à vitória do ultraconservador Ebrahim Raisi, um porta-voz do Departamento de Estado disse que "foi negado aos iranianos o direito de eleger seus próprios líderes em um processo eleitoral livre e limpo". Muitos pesos pesados da política iraniana foram impedidos de participar das eleições.



Sobre o acordo nuclear com o Irã, o porta-voz do Departamento de Estado disse que as conversas indiretas de Viena tiveram um "progresso significativo" e que Washington deseja aproveitar a situação. "Continuaremos as discussões com nossos aliados e parceiros sobre um retorno mútuo ao cumprimento do Plano de Ação Integral Conjunto".