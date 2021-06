Brasil ultrapassa 500 mil mortos por Covid

O Brasil superou neste sábado a barreira de 500 mil mortos pela Covid-19, anunciou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.



"Quinhentas mil vidas perdidas pela pandemia que afeta o nosso Brasil e todo o mundo", tuitou o ministro, sem informar o balanço das últimas 24 horas. Até ontem, o ministério havia contabilizado 498.499 mortos, com uma média diária de mais de 2 mil nos últimos sete dias. Segundo o consórcio de veículos de imprensa, o total nesta tarde era de 500.022 mortos.



O país, de 212 milhões de habitantes, é o segundo a superar 500 mil mortos, depois dos Estados Unidos, e enfrenta desde janeiro a segunda onda da pandemia. Existem temores de uma terceira onda, devido ao novo pico das curvas de infectados e mortos.



Segundo o último relatório semanal da Fiocruz, o Brasil vive uma situação crítica, com "um platô de mortes elevado e a possibilidade de agravamento nas próximas semanas, com a chegada do inverno".



Em seu tuíte, o ministro Queiroga afirmou que trabalha "incansavelmente para vacinar todos os brasileiros no menor tempo possível e mudar esse cenário que nos assola há mais de um ano".