Tempestade tropical Dolores chega ao Pacífico mexicano

A tempestade tropical Dolores atingiu neste sábado (19) a costa do Pacífico mexicano, na fronteira entre Michoacán e Colima (oeste), com ventos próximos aos de um furacão, informou o Serviço Meteorológico Nacional (SMN).



O ciclone atingiu a costa do Pacífico às 10h hora local (12h no horário de Brasília), três horas antes do previsto, informou a Comissão Nacional de Águas (Conagua), órgão ao qual pertence o SMN.



O centro do ciclone Dolores "estava localizado em terra, muito perto da baía de San Telmo, 4 quilômetros a noroeste de San Juan Aldama, Michoacán, e 75 km a sudeste de Manzanillo, Colima", disse Conagua em um comunicado.



Dolores está se movendo "a 20 quilômetros por hora em direção ao nordeste com ventos máximos sustentados de 110 quilômetros por hora e rajadas de até 140 quilômetros por hora", acrescentou a instituição.



Segundo a previsão, o fenômeno meteorológico prevê "chuvas pontuais extraordinárias" nos estados de Colima, Jalisco e Michoacán (oeste), bem como chuvas "torrenciais pontuais" em Guerrero (sul) e no estado ocidental de Nayarit.



"Além disso, persistirão rajadas de ventos de 90 a 110 quilômetros por hora (km / h), com ondas de 3 a 5 metros (m) e possíveis trombas d'água nas costas de Colima, Guerrero, Jalisco e Michoacán", disse Conagua. .



A Comissão Nacional de Águas também alertou que as chuvas "podem causar deslizamentos de terra, aumento do nível dos rios e córregos e transbordamentos e inundações em áreas baixas".



A temporada de chuvas e ciclones tropicais de 2021 começou em 15 de maio e deve terminar em novembro.