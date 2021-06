Arábia Saudita 'intercepta' 10 drones lançados por rebeldes iemenitas

As defesas aéreas sauditas interceptaram e destruíram, neste sábado (19), 10 drones lançados contra o reino pelos rebeldes huthis do Iêmen, informou a mídia estatal, citando a coalizão militar liderada por Riade contra os insurgentes.



A agência oficial SPA informou que 7 dos drones tinham como alvo regiões do sul da Arábia Saudita. Três iam para a área de Khamis Mushait, também no sul e sede de instalações militares, acrescentou.



"As operações de interceptação foram bem-sucedidas", disse a coalizão em um comunicado, acrescentando que os drones estavam repletos de explosivos e sete foram derrubados no espaço aéreo iemenita.



Horas antes, os rebeldes afirmaram no Twitter que lançaram um drone contra a base aérea Rey Khaled em Khamis Mushait.



Essas ações ocorrem depois que o enviado das Nações Unidas para o Iêmen, Martin Griffiths, constatou na terça-feira no Conselho de Segurança da ONU o fracasso de seus esforços para encerrar a sangrenta guerra no Iêmen.



A Arábia Saudita lidera uma coalizão militar que intervém no Iêmen desde 2015 para apoiar o governo iemenita contra os rebeldes huthis, apoiados pelo Irã.



Os insurgentes iemenitas, que controlam a maior parte do norte do país e a capital Sanaa, costumam lançar ataques contra o território saudita e exigem o fim do bloqueio aéreo e marítimo para alcançar o cessar-fogo.



A guerra no Iêmen matou dezenas de milhares de pessoas, segundo organizações humanitárias. Mais de dois terços dos 30 milhões de habitantes, que enfrentam o risco de epidemia e fome, dependem da ajuda internacional.



Segundo a ONU, essa é a pior crise humanitária no mundo.