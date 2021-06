Flores em Mianmar para homenagear Aung San Suu Kyi em seu aniversário

Vários militantes pró-democracia carregavam flores nos cabelos neste sábado (19) em Mianmar, para homenagear o aniversário de Aung San Suu Kyi, derrubada por um golpe de Estado em 1º de fevereiro.



A líder civil deposta, atualmente em prisão domiciliar e no meio de um julgamento que será retomado na próxima semana, costumava usar flores presas a um laço, estilo que se tornou uma marca pessoal.



Em seus 76 anos neste sábado, várias imagens de laços floridos foram postadas nas redes sociais, acompanhadas de mensagens para a líder perseguida pela junta militar e a quem muitos birmaneses continuam considerando a líder legítima do país.



"Que nossa líder tenha boa saúde", desejou a rainha da beleza Thuzar Wint Lwin, candidata birmanesa ao Miss Universo de 2020, junto a uma foto de flores vermelhas em seu cabelo.



O norte de Yangon amanheceu com vários retratos de Aung San Suu Kyi colados pela região. "Feliz aniversário, mãe Suu. Estamos com você", diziam os cartazes.



Em outras cidades, seus apoiadores se manifestaram nas ruas levantando os três dedos centrais da mão, símbolo dos protestos contra a junta militar. Na região da minoria Karen, soldados rebeldes tiraram fotos com flores na orelha.



A repressão contra os manifestantes desde o golpe de Estado que levou os militares ao poder causou ao menos 870 mortes e a prisão de cerca de 5.000 pessoas, segundo uma ONG local.