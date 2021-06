OMS declara o fim da segunda epidemia de ebola na Guiné

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou oficialmente neste sábado (19) o fim da segunda epidemia de ebola na Guiné, alguns meses depois do ressurgimento desta doença derrotada graças à experiência adquirida entre 2013 e 2016.



"Tenho a honra de falar neste dia da declaração do fim da doença do vírus ebola" na Guiné, disse o responsável da OMS, Alfred Ki-Zerbo, durante uma cerimônia em Nzérékoré (sudeste), onde o vírus reapareceu no final de janeiro.



"Gostaria, em nome do Estado, de declarar o fim do ressurgimento da doença do vírus ebola na República da Guiné", afirmou o ministro da Saúde desse país, Rémy Lamah.



Segundo um comunicado da OMS divulgado neste sábado, foram registrados 16 casos confirmados e sete prováveis nesta segunda epidemia na Guiné. Onze pacientes sobreviveram e 12 morreram.



O comunicado não especifica se esses 12 mortos correspondem a todos os casos confirmados. Um balanço anterior fornecido pela OMS na quinta-feira informava cinco mortos.



A epidemia de 2021 foi rapidamente derrotada em comparação com a anterior.



A epidemia de 2013-2016 - considerada a pior provocada pelo vírus desde que foi detectado em 1976 - apareceu na Guiné e se espalhou para os vizinhos Libéria e Serra Leoa, matando 11.300 pessoas. No entanto, segundo a OMS, este saldo estaria subestimado.