Corpo de americana desaparecida é encontrado na Rússia

Investigadores russos encontraram o corpo de uma americana que estava há vários dias desaparecida e prenderam um homem como suspeito de assassinato, informaram as autoridades neste sábado (19).



As agências de notícias russas identificaram a mulher como a americana Catherine Serou, de 34 anos.



No início desta semana, os investigadores disseram que uma estrangeira de 34 anos que vivia nos arredores de Nizhny Novgorod, uma cidade a cerca de 420 km ao leste de Moscou, havia desaparecido depois de entrar em um carro sem placa.



Eles explicaram que ela se mudou para a Rússia em 2019 para se inscrever em um programa de mestrado em direito na universidade estatal Lobachevsky de Nizhny Novgorod.



As mídias russa e americana informaram que a mulher era Serou, e grupos de busca em Nizhny Novgorod confirmaram que era a desaparecida.



O Comitê de Investigação, que cuida dos principais crimes na Rússia, disse neste sábado que encontrou a "estudante estrangeira desaparecida".



"Hoje, como resultado de uma operação de busca em grande escala, foi encontrado o corpo da menina", disse o comitê em um comunicado, sem fornecer o nome dela.



Os investigadores disseram que a última comunicação da mulher antes de desaparecer terça-feira foi com sua mãe, a quem ela disse que viajaria de carro com pessoas desconhecidas.



Uber