EUA reduz presença de tropas e baterias antimísseis no Oriente Médio

O Pentágono informou nesta sexta-feira (18) que está reduzindo o número de tropas e unidades de defesa aérea enviadas ao Oriente Médio, confirmando uma informação do The Wall Street Journal sobre a realocação de oito baterias antimísseis terra-ar Patriot para fora da região.



"Esta decisão foi tomada em estreita coordenação com as nações anfitriãs e com a intenção de preservar nossa capacidade de cumprir nossos compromissos de segurança", declarou a porta-voz do Pentágono, a comandante Jessica McNulty, por mensagem.



McNulty disse que algumas das unidades estavam sendo transferidas para outros países e algumas irã voltar aos Estados Unidos para manutenção. Ela não revelou para onde as unidades transferidas estavam sendo enviadas.



A mudança ocorre em um momento em que o governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, busca aliviar as tensões com o Irã, após uma escalada perigosa em 2019 que resultou no aumento da presença militar americana em toda a região.



O Wall Street Journal disse que as baterias antimísseis Patriot estavam sendo retiradas do Iraque, Kuwait, Jordânia e Arábia Saudita, e que um sistema antimísseis separado, chamado THAAD, também estava sendo enviado à Arábia Saudita.



Cada bateria requer centenas de soldados e civis para operá-la e dar suporte.



"Mantemos uma posição forte de força na região apropriada à ameaça e estamos convencidos de que essas mudanças não afetam negativamente nossos interesses de segurança nacional", declarou McNulty.



As forças americanas estão ajustando rapidamente sua presença global à medida que se retiram do Afeganistão, enxergando atualmente uma maior ameaça da China na região da Ásia-Pacífico.



O Pentágono também reduziu sua presença de tropas no Iraque no ano passado para 2.500 soldados, apoiando as forças iraquianas em sua luta contra o grupo jihadista Estado Islâmico.



O Irã ainda é visto como uma grande ameaça no Oriente Médio, mas o governo Biden está em negociações para restaurar o acordo nuclear com Teerã e buscar impedir seu desenvolvimento para uso potencial de armas.