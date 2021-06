Petróleo encerra a semana em recuperação

Os preços do petróleo se recuperaram nesta sexta-feira (18) devido às perspectivas animadoras para a demanda, apesar do fortalecimento do dólar e de novas inquietações com a variante Delta do coronavírus.



O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em agosto fechou a 73,51 dólares em Londres, em alta de 0,59% com base no fechamento da quinta-feira.



Enquanto isso, em Nova York, o barril de WTI para julho subiu 0,85% a 71,64 dólares.



"Os fundamentos continuam sólidos para o petróleo e melhoram a cada dia à medida que a atividade econômica se reativa", explicou à AFP Naeem Aslam, da Avatrade.



O fortalecimento do dólar desde a terça-feira conteve a alta do petróleo cru, pois encarece o barril para investidores em outras moedas.



Os investidores também veem com inquietação a propagação da variante Delta da covid-19 no Reino Unido, um fator de risco para a reativação da demanda se atingir outras regiões de forte consumo de petróleo.