Americano acusado de homicídio interroga o próprio filho em julgamento

"Como eu machuquei você?" "Você me esfaqueou". Este diálogo ocorreu esta semana em um tribunal dos Estados Unidos entre um pai que está sendo julgado pelo assassinato de sua namorada e da filha, e o único sobrevivente da tragédia, seu filho de 11 anos, chamado a depor.



Ronnie Oneal III é acusado de atirar em e espancar sua namorada até a morte em março de 2018 e, em seguida, matar sua filha autista de 9 anos de idade, esfaquear seu filho de então 8 anos e incendiar sua casa em Tampa, Flórida (sudeste).



Com a aproximação do julgamento, o homem de 32 anos, que poderia enfrentar a pena de morte, se separou de seus advogados e pediu para se defender, o que o juiz concordou, o considerando educado e são o suficiente para fazê-lo.



Assim, na segunda-feira ele preparou a apresentação de sua versão dos acontecimentos, garantindo que foi vítima de uma conspiração.



"Quando tudo estiver dito e feito, eles verão quem são os assassinos", gritou ele para o juiz e o júri. "Este caso é totalmente falso", disse ele, "meu filho não me viu espancar sua mãe até a morte".



Na quarta-feira ele mesmo pôde interrogar o próprio menino, que apareceu por videoconferência com um cachorro ao seu lado para apoiá-lo.



- "Como você está? Estou feliz em vê-lo", disse ele a título de introdução.



- "Fico feliz em te ver", respondeu o pré-adolescente, que já foi adotado por um dos policiais que realizaram a investigação. As gentilezas terminaram aí.



Ronnie Oneal tentou por 20 minutos apontar as pequenas contradições no depoimento de seu filho, destacando as discrepâncias entre suas declarações e suas palavras no depoimento.



Ele também o fez dizer que não tinha visto sua mãe morrer. O jovem não disse o contrário durante o interrogatório realizado pouco antes pelo promotor.



Seu testemunho não foi menos condenatório, especialmente quando ele contou o assassinato de sua irmã. "Ele a atingiu com um machado na nuca, eu vi seus olhos revirarem", disse ele.



Nos Estados Unidos, os réus podem se defender e interrogar testemunhas, que às vezes também são suas vítimas.