Unicef: Luxemburgo, Islândia e Suécia lideram políticas de cuidado infantil

Luxemburgo, Islândia e Suécia são os países que propõem as melhores políticas para cuidar das crianças entre os países ricos - informa um relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), que coloca Chipre, Estados Unidos e Eslováquia no final da lista.



Os três países mais bem classificados combinam "acessibilidade, preços razoáveis e qualidade de serviços de cuidado infantil" e "propõem generosas licenças parentais" para permitir que os pais escolham sua modalidade de cuidados", afirma o relatório desta agência da ONU sobre bem-estar das crianças, divulgado nesta sexta-feira (18).



Nesta lista dos países-membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e da União Europeia (UE), classificados de acordo com os critérios de acesso, preço e qualidade, assim como de acesso à licença-maternidade, a Espanha aparece em 20º lugar, Chile, em 25º, e México, em 30º.



Menos da metade dos países ricos oferece às mães pelo menos 32 semanas de licença, com pagamento integral, diz o documento.



Quando se propõe a licença parental - sempre muito mais curta -, poucos são os que a tiram, sobretudo, devido às barreiras trabalhistas e culturais.



Os três países que encerram a lista, Chipre, Estados Unidos e Eslováquia, são caracterizados pelos "baixos níveis em seu investimento em licenças e nos cuidados das crianças", acrescenta o relatório, parecendo indicar que consideram tais medidas "mais como uma vantagem do que como uma responsabilidade nacional".



Nestes países, um pai com poucos recursos precisa gastar até a metade do salário para cuidar do filho, diz o documento.



Os Estados Unidos são o único país rico que não tem uma política nacional em matéria de licença-maternidade e parental, embora estas possam ser acessíveis em alguns estados, ou para funcionários de grandes empresas, completa o relatório.