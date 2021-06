Liberal-democratas britânicos conquistam reduto eleitoral conservador

O Partido Conservador do Reino Unido perdeu para os liberal-democratas, nesta sexta-feira (18), um bastião eleitoral sob seu poder desde 1974, no centro da Inglaterra, em eleições legislativas parciais muito simbólicas, que refletem a profunda evolução do mapa eleitoral nas ilhas.



Com 57% dos votos apurados, Sarah Green venceu com folga a disputa na circunscrição de Chesham e Amersham, ao noroeste de Londres, contra o candidato conservador David Fleet, do partido do primeiro-ministro Boris Johnson.



Estes números foram divulgados ontem à noite (17).



"Isso vai enviar uma onda de choque na política britânica", comentou nesta sexta o presidente do Partido Liberal-Democrata, Ed Davey, em entrevista à rede BBC.



Davey considera esta vitória "simbólica pelo fato de os conservadores ignorarem regiões como esta" e "pela insatisfação com Boris Johnson".



Entre outros motivos, o premiê foi muito criticado por sua gestão da pandemia da covid-19.



Este resultado dos liberal-democratas, derrotados em 2009 com uma campanha anti-Brexit, afeta pouco a grande maioria conquistada há um ano e meio por Boris Johnson no Parlamento. Reflete, no entanto, a profunda evolução do eleitorado britânico, em particular após sua saída da União Europeia.



Os "Tories" obtiveram várias cadeiras no "Muro Vermelho" da oposição trabalhista nas regiões desfavorecidas e desindustrializadas do norte da Inglaterra, incluindo o porto de Hartlepool, em maio passado. Parece, porém, que estão perdendo terreno nas áreas mais ricas do sul, tradicionalmente conquistadas pela sigla.



Em entrevista à agência PA, uma fonte do Partido Conservador considerou o resultado "decepcionante", acrescentando que eleições parciais "são sempre difíceis para o partido no poder, especialmente depois de 11 anos no governo".