Pandemia provoca o cancelamento pelo segundo ano consecutivo do carnaval de Notting Hill em Londres

O carnaval do bairro londrino de Notting Hill, que celebra tradicionalmente a cultura caribenha no fim de agosto, foi cancelado novamente pela "incerteza" da situação de saúde no Reino Unido, anunciaram os organizadores.



A festa no bairro da zona oeste de Londres, com seus carros alegóricos, bandas de música e fantasias coloridas, é um dos carnavais mais importantes da Europa.



Como no ano passado, "não será celebrado este ano nas ruas, devido à incerteza permanente e ao risco que representa a covid-19", anunciou em um comunicado o conselho de administração do festival.



"Esta decisão incrivelmente difícil de tomar" aconteceu depois que o governo optou por adiar em pelo menos quatro semanas a suspensão total de restrições anticovid, após a propagação no país da variante Delta, inicialmente detectada na Índia.



A situação no Reino Unido, um dos países mais afetados pela pandemia com quase 128.000 mortos, melhorou de forma considerável nos últimos meses graças a um longo confinamento e a uma campanha de vacinação muito eficaz.



Mas nas últimas semanas o país registrou o aumento dos casos, com mais de 11.000 novos casos na quinta-feira, o que não acontecia desde fevereiro.



No ano passado, o carnaval foi celebrado de forma virtual e exibido por quatro canais de televisão.



O evento festivo, que normalmente ocupa as ruas de Notting Hill durante três dias, pode reunir até dois milhões de pessoas.