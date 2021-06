Naufrágio perto das Canárias deixa três migrantes mortos e cinco desaparecidos

Três migrantes morreram, e cinco estão desaparecidos depois que sua embarcação virou perto da ilha de Lanzarote, no arquipélago espanhol das Canárias - informaram os serviços de emergência locais nesta sexta-feira (18).



A precária embarcação, que transportava 49 pessoas, das quais 41 conseguiram ser resgatadas, virou ao chegar a uma área rochosa na costa norte de Lanzarote, relataram os serviços de emergência da ilha.



Houve "três mortes, incluindo duas mulheres, e acreditamos que uma estava grávida", disse o porta-voz desses serviços, Enrique Espinosa.



"Estamos em busca de cinco pessoas, uma menor e quatro homens", acrescentou.



O barco virou perto de uma cidade no extremo-norte da ilha, em uma área rochosa e perigosa próxima da costa, afirmou o porta-voz.



Segundo ele, as pessoas que estavam em terra pularam no mar para ajudar quando perceberam o que havia acontecido.



A viagem da África às Ilhas Canárias, perigosa devido às fortes correntes, tornou-se uma rota prioritária para os migrantes, devido às dificuldades impostas pela União Europeia no Mediterrâneo.



As chegadas de migrantes ao arquipélago aumentaram oito vezes em 2020 na comparação com o ano anterior, totalizando 23.023 pessoas.



De acordo com a associação Caminando Fronteras, que monitora os fluxos migratórios, 1.851 pessoas morreram nessa rota em 2020.