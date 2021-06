Moscou registra 9.056 novos casos de covid-19, recorde desde início da pandemia

A capital russa registrou 9.056 novos casos de covid-19 em 24 horas, um recorde desde o início da pandemia - conforme números divulgados pelas autoridades nesta sexta-feira (18).



No total, a Rússia contabilizou 17.262 casos, o número mais alto desde 1º de fevereiro. E, enquanto o país como um todo registrou 453 novas mortes, o número mais alto desde 18 de março, Moscou perdeu 78 vidas, ainda de acordo com informações divulgadas pelo governo russo.



Este aumento é atribuído a uma campanha de vacinação muito lenta, devido à desconfiança dos russos em relação às vacinas desenvolvidas no país, assim como à ausência de restrições há meses, ao surgimento de variantes mais virulentas e ao descumprimento das regras de distanciamento social e do uso de máscara.



A prefeitura de Moscou estendeu até 29 de junho o fechamento, nos finais de semana, dos pontos de venda de alimentos em shoppings, de zoológicos, parques públicos e infantis e instalações esportivas.