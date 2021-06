Líder supremo do Irã dá o primeiro voto e abre eleições presidenciais

O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, emitiu nesta sexta-feira (18) o primeiro voto nas eleições presidenciais em Teerã, oficialmente abrindo as urnas, observou um jornalista da AFP.



Cerca de 60 milhões de pessoas podem votar até a meia-noite local (16h30 desta sexta-feira em Brasília), em um processo eleitoral que pode ser estendido por mais duas horas e cujos resultados serão conhecidos no final da manhã de sábado, segundo as autoridades.



O ultraconservador Ebrahim Raisi aparece como um claro favorito para ganhar as eleições, que marcam o fim de uma campanha eleitoral que despertou pouco entusiasmo entre os iranianos.



De acordo com as poucas pesquisas disponíveis, a abstenção pode atingir um nível sem precedentes e ultrapassar 57% do eleitorado.



Confrontado com apelos nas redes sociais para boicotes à votação, Khamenei pediu na quarta-feira (18) aos seus compatriotas que participem em massa do processo eleitoral para escolher um "presidente forte".



O ultraconservador Raisi, de 60 anos e chefe da Autoridade Judicial, não tem adversários convincentes após a desqualificação de seus principais opositores políticos.



Em maio, o Conselho de Guardiães da Constituição, órgão não eleito responsável pelo controle das eleições presidenciais, autorizou a candidatura de sete homens entre 600 candidatos.



Mas apenas quatro permanecem na disputa, após três candidatos desistirem de participar na última quarta-feira. Dois deles pediram votos para Raisi.