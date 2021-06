"Escutem o partido": cidades chinesas fortalecem propaganda antes do aniversário do partido

A China intensificou sua campanha de propaganda antes do centenário do Partido Comunista, com faixas e outdoors por todo o país lembrando as pessoas de levar uma vida "civilizada" e obedecer às autoridades.



A segunda maior economia do mundo exaltou suas realizações nas semanas anteriores a 1º de julho, quando o 100º aniversário da fundação do partido é comemorado em Xangai.



Grandes placas com o número "100" gravado em vermelho, com o símbolo do martelo e da foice, penduradas sobre lojas e ruas movimentadas para comemorar a ascensão da potência mundial.



"Escutem o partido, apreciem o partido, sigam o partido", diz um outdoor nas ruas de Pequim.



O Partido Comunista tem mais de 91 milhões de membros, de acordo com a agência de notícias oficial Xinhua, muitos deles oficiais de base e funcionários públicos.



A propaganda do partido faz parte da vida diária na China, onde faixas vermelhas oferecem conselhos, encorajamento e transmitem mensagens oficiais durante todo o ano nas ruas.



Mas suas exibições públicas proliferaram nas últimas semanas, à medida que o centenário se aproxima.



"Construam uma imagem civilizada em todos os lugares, sejamos todos cidadãos civilizados", diz um cartaz ilustrado com a imagem de famílias em Pequim.



Em outro canto do centro de Pequim, um telão vermelho exibe uma fila de soldados do Exército de Libertação do Povo usando capacetes e baionetas.



"Formando uma nova geração de soldados revolucionários cheios de vida, capazes, corajosos e morais", diz o texto abaixo da imagem.



A China tem o segundo maior orçamento militar do mundo, depois dos Estados Unidos, embora os gastos chineses com defesa sejam menos de um terço dos da potência americana.



Nas comemorações do aniversário, haverá ainda a estreia de um filme sobre a fundação do partido, com a participação de alguns dos principais artistas chineses.



Alguns membros do partido receberão uma medalha especial em uma cerimônia em Pequim.