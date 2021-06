Traficante procurado pelos EUA é capturado na Guatemala

Um suposto narcotraficante guatemalteco, o número 27 na lista de procurados para extradição pelos Estados Unidos, onde é acusado de exportar cocaína e metanfetamina da região centro-americana, foi detido nesta quinta-feira (17) pelas autoridades da Guatemala.



"O Ministério Público (MP) coordenou com a polícia a apreensão para extradição para os Estados Unidos de Marvin Alexander Morales Girón", informou a entidade em nota.



O MP especificou que a prisão foi feita no km 8 da rota para o Atlântico (nordeste) e que o homem é procurado pelo Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Geórgia.



Morales Girón é responsável pelo crime de "formação de quadrilha para distribuição de metanfetamina e cocaína aos Estados Unidos", explicou o MP.



"A investigação revelou que, desde janeiro de 2014, Morales Girón conspirou para distribuir metanfetaminas e cocaína para exportação para os Estados Unidos. A organização de narcotráfico da qual ele fazia parte atuava na Guatemala, México, Panamá e Estados Unidos, entre outros lugares.



Com a captura de Morales Girón, 27 guatemaltecos foram presos para fins de extradição aos Estados Unidos por delitos de tráfico de drogas.



Segundo as autoridades, grandes cartéis internacionais, com a ajuda de narcotraficantes locais, utilizam a Guatemala e o resto da América Central para traficar drogas e lavar dinheiro, atividades que fomentam a violência que assola a região.



De acordo com os Estados Unidos, 90% da cocaína que chega ao país é transportada em aviões, barcos e submarinos oriundos do México e da América Central.