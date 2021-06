Tempestade tropical deve levar fortes chuvas à costa do Golfo do México

O Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos divulgou alerta nesta quinta-feira, 17, para uma tempestade tropical no Golfo do México, região produtora de petróleo, com potencial para se tornar um ciclone tropical. O fenômeno deve provocar fortes chuvas a partir desta sexta-feira, prosseguindo ao longo do fim de semana, diz o NHC em seu Twitter.



Ainda não há informações sobre potenciais distúrbios para a produção de petróleo na região.