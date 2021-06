Um juiz não branco é nomeado para a Suprema Corte do Canadá pela primeira vez

O juiz Mahmud Jamal, de origem indiana, se tornou a primeira pessoa não branca a ser indicada para a Suprema Corte do Canadá nos 146 anos de história da instituição, anunciou o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, nesta quinta-feira (17).



"Estou confiante de que o juiz Jamal, com sua vasta experiência nas comunidades jurídica e acadêmica e sua dedicação em servir aos outros, será um recurso valioso para a mais alta corte de nosso país", declarou em um comunicado Trudeau, que se comprometeu a lutar contra o racismo nas instituições canadenses.



Em sua conta no Twitter, Trudeau comemorou uma "nomeação histórica".



Formado pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos, Jamal exerceu a advocacia por quase um quarto de século no Canadá, argumentando 35 vezes perante a Suprema Corte sobre uma ampla gama de questões. Ele era juiz do Tribunal de Apelações de Ontário desde 2019.



Bilíngue (inglês e francês), Jamal também lecionou direito constitucional na Universidade McGill, em Montreal, e direito administrativo na Faculdade de Direito Osgoode Hall, em Toronto.



Nascido em Nairóbi, no Quênia, em 1967 em uma família originária da Índia, o juiz Jamal emigrou com sua família para o Reino Unido em 1969 e para o Canadá em 1981.



Em sua candidatura ao Supremo Tribunal Federal, ele afirmou que, quando criança, havia sido "provocado e assediado" por causa de seu nome, religião e cor de pele.



"Na escola, fui educado na religião cristã recitando o Pai Nosso e incorporando os valores da Igreja da Inglaterra. Em casa, fui educado como muçulmano memorizando as orações árabes do Alcorão e vivendo na comunidade ismaelita", escreveu.



"Como muitas outras pessoas, fui discriminado diariamente", acrescentou.



Jamal substituirá Rosalie Silberman Abella, que deixará a Suprema Corte.